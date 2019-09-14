Son Dakika Haberleri: Abd'de çete terörü… telefonunu gasp edip, adeta linç ettiler
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Abd'de çete terörü… telefonunu gasp edip, adeta linç ettiler

37 dakika önce

ABD'de 12 kişilik bir çete, telefonunu gasp ettikleri genci, adeta linç ettiOlay, ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Target Field isimli beyzbol parkında meydana geldi.

Abd'de çete terörü… telefonunu gasp edip, adeta linç ettiler, System.String[]
ABD'de 12 kişilik bir çete, telefonunu gasp ettikleri genci, adeta linç etti

Olay, ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Target Field isimli beyzbol parkında meydana geldi.
Bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda, yaşları 13 ila 25 arası değişen 12 kişilik bir çetenin kaldırımda oturan bir gencin yanına geldikleri görülüyor. Çete üyelerinden birinin, gencin telefonun almaya çalışması sonrası, gencin tepki gösterdiği görülüyor. Çete olduğundan habersiz kişilere karşı koymaya çalışan genci, çete üyeleri adeta linç ediyor. Çete üyelerinden birinin genci yumruklaması sonrası, diğerleri de saldırıya geçiyor. Çete üyeleri, yere düşen gence yumruk ve tekmeler yağdırıyor. Bir çete üyesi daha da öteye gidiyor ve bisiklet ile gencin üzerinden geçiyor. Görüntülerde gencin telefonun alan çete üyelerinin, gencin üzerindeki elbiseleri de soymaya çalıştıkları; gencin ise saldırılara karşı kafasını korumaya çalıştığı görülüyor.
ABD polisi, aralarında birçok suça karışmış kişilerin de olduğu çete üyelerinin gözaltına alındığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çete üyelerinin gence saldırması
Darp etmeleri


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:29 Kaynak: DHA
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