ABD'de Chicago ve Washington'ın ardından California'da yeni tip koronavirüs vakası - Son Dakika

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ABD'de Chicago ve Washington'ın ardından California'da yeni tip koronavirüs vakası
6 saat önce
SANTA ABD'de Chicago ve Washington'ın ardından California eyaletinde de yeni tip koronavirüs vakası görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:16 Kaynak: AA
SANTA ABD'de Chicago ve Washington'ın ardından California eyaletinde de yeni tip koronavirüs vakası görüldü.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, California eyaletinin Orange ilçesinde, Çin'in Vuhan kentinden gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini doğruladı.
Orange İlçe Sağlık Dairesi, hastanın karantina altına alındığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Hastanın yakın temas kurduğu kişilerin takibe alınacağı ifade edildi.
Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 56 kişi yaşamını yitirmiş, salgından etkilenenlerin sayısı 1975'e yükselmişti.
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