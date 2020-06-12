ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor - Son Dakika

ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de, ciddi risk grubunda bulunan 18 milyon kişinin sağlık güvencesinin olmadığı ortaya çıktı. Ülkede, koronavirüs testi ücretsiz fakat hastalığın tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor.

Sahip olduğu 2 milyonu aşkın vaka ve 115'ini geçkin ölümle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkezi olan ABD'de ciddi risk grubunda bulunan 18 milyon kişinin, Kovid-19'a yakalandığında tıbbi bakım masraflarını karşılayacak yeterli sağlık sigortasına sahip değil.

Söz konusu 18 milyon kişi, koronavirüsten daha çok ölümün gerçekleştiği siyahiler, yerli Amerikalılar, Hispanikler, Asyalılar, Latinler ve diğer azınlık gruplarını bünyesinde barındırıyor.

KOVİD-19 HASTASININ MASRAFLARI 30 BİN DOLAR TUTUYOR

Trump yönetiminin koronavirüs yardım programı, tüm Amerikalılar için virüs testinin ücretsiz olmasını sağlıyor, ancak aynı durum yatarak tedavide geçerli değil. Ülkede bir Kovid-19 hastasının hastane masrafları en az 30 bin dolar tutuyor.

SİYAHİ VE DİĞER AZINLIKLARIN HASTA OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

ABD'de Harvad Tıp Fakültesi ve Hunter College tarafından yapılan araştırmaya göre siyahi ve diğer azınlık topluluklarında bulunan azınlıkların hem ciddi Kovid-19 hastası olması hem desigortasız çalışma oranı diğerlerine göre çok daha yüksek.

Öte yandan, salgın ABD ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Ülkede işsizlik oranı geçen ay yüzde 14,7'ye kadar çıktı. Düşük sigorta ya da sigortasızlık, düşük gelir ve koronavirüs pandemisinin ortak saldırısı; siyah Amerikalıları beyaz muadillerine göre büyük bir riske atıyor.

AMERİKAN TOPLUMUNUN ÖLÜMCÜL EŞİTSİZLİĞİ

Araştırmada, düşük riskli veya sigortasız olma riskinin, siyah Amerikalılar arasında % 52, yerli Amerikalılar arasında ise % 90 daha yüksek olduğu bulundu.

Pandemi, Ocak ayında ABD'ye ulaşmadan önce bileAmerikalıların yüzde 14'ü tıbbi müdahaleyi tamamen ertelediğini veya atladığını, çünkü maddi yükü göze alamayacaklarını açıklamıştı.

Çalışmanın başyazarı Dr. Adam Gaffney, "Salgın Amerikan toplumunun ve Amerikan sağlık hizmetlerinin ölümcül eşitsizliğini ortaya koyuyor. Yoğun bakım ünitemiz fakir ve azınlık hastalarla dolu; zaten Kovid-19'un kendisi, tıbbi masraflarla iflas edileceği endişesi olmadan da yeterince korkutucu" ifadelerini kullandı.

ABD'DE SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 977 artarak 115 bin 166'ya, vaka sayısı ise 21 bin 30 artışla 2 milyon 67 bin 407'ye ulaştı.

ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:01 

Son Dakika Dünya ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor - Son Dakika Dünya

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