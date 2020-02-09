ABD'de çıkan yangında anne ve 6 çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa ABD'de çıkan yangında anne ve 6 çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

ABD'de çıkan yangında anne ve 6 çocuğu hayatını kaybetti

6 saat önce

ABD'nin Mississippi eyaletinde bir evde çıkan yangında, anne ve 6 çocuğu hayatını kaybetti.

ABD'de çıkan yangında anne ve 6 çocuğu hayatını kaybetti, System.String[]

ABD'nin Mississippi eyaletinde bir evde çıkan yangında, anne ve 6 çocuğu hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan baba ise hastanede tedavi altına alındı.


ABD'nin Mississippi eyaletinin Clinton kentinde sabaha karşı bir evde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Evde çıkan yangında aileden yalnızca baba yaralı olarak kurtarılırken, anne ve 6 çocuğu hayatını kaybetti. Yangınla ilgili açıklama yapan ilçe sözcüsü Mark Jones, ailenin, sabaha karşı çıkan yangına uykuda yakaladığını, çocuklarını kurtarmaya çalışan babanın ise yaralı olarak kurtarıldığını ve bir hastaneye sevk edildiğini ifade etti. Yangının nedeni belirsizliğini korurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.


Jones, yangında hayatını kaybedenlerin kimliklerini, Reuben B. Myers Canton Sanat ve Bilim Okulu'nda ikinci sınıf öğretmeni olarak görev yapan 33 yaşındaki anne Brittany Presley ve çocukları Landon Presley (15), Lane Presley (13), Lawson Presley (12), Grayson Presley (6), Malcom Presley (4) ve Felicity Presley (1) olarak açıkladı. - MISSISIPI

Amerika Birleşik Devletleri, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Afganistan'da ABD'li askerler öldürüldü
Son dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Orta Doğu planına tepki: Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz Ankara'da boş bir arazide kesik insan başı bulundu İntihar için hastane çatısına çıkan kişiyi görüntülemek için yarıştılar: Youtube'a atıyorum ona göre

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 01:59:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de çıkan yangında anne ve 6 çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]