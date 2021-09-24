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ABD'de Çin'e karşı Dörtlü Liderler Zirvesi gerçekleştirildi - Son Dakika

ABD'de Çin'e karşı Dörtlü Liderler Zirvesi gerçekleştirildi

24.09.2021 23:43

- ABD'de Çin'e karşı Dörtlü Liderler Zirvesi gerçekleştirildi ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan, Japonya ve Avustralya liderleri ile Beyaz Saray'da Hint-Pasifik ilişkilerini görüşmek üzere bir araya gelerek, Çin'e karşı gayrı resmi bir stratejik ortaklık olan Dörtlü Liderler...

- ABD'de Çin'e karşı Dörtlü Liderler Zirvesi gerçekleştirildi

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan, Japonya ve Avustralya liderleri ile Beyaz Saray'da Hint-Pasifik ilişkilerini görüşmek üzere bir araya gelerek, Çin'e karşı gayrı resmi bir stratejik ortaklık olan Dörtlü Liderler Zirvesi'ni gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, 2007'de başlatılan ve 2017'de dörtlü bir ittifak halini alan Çin'e karşı gayrı resmi bir stratejik ortaklık olan Dörtlü Liderler Zirvesi kapsamında Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Hindistan Başbakanı Nerendra Modi ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Dörtlü Liderler Zirvesi için ilk kez Mart ayında çevrimiçi bir oturumda bir araya gelen liderler, bugün ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19, iklim değişikliği, güvenlik, özgür ve açık bir Hint-Pasifik konuları ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ABD Başkanı Joe Biden, Dörtlü Liderler grubunun, demokratik bir gelecek için ortak bir vizyonla, çağın önemli zorluklarını üstlenmek için bir araya geldiğini söyledi. Biden, küresel güvenlik, iklim değişikliği ve Covid-19 gibi konuları Dörtlü ortaklar toplantısında tartışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Biden: "Hindistan'da 1 milyar doz aşı üretilecek"

Biden yaptığı konuşmada, dörtlü ortaklığın bir parçası olarak ABD'nin Hindistan'da 1 milyar doz daha Covid-19 aşısı üreteceğini söyledi. Biden ayrıca, dörtlü ülkelerin öğrencileri için, yeni bir "Dörtlü" öğrenci bursu başlatılacağını ve bunun yarının liderlerine, yenilikçilerine ve öncülerine bir yatırımı temsil ettiğini ifade etti. Biden, "ABD-Hindistan ilişkileri tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz ve karşılaştığımız en büyük zorluklardan bazılarını beraber üstleniyoruz" dedi.

Hindistan: "Aşı girişimimiz Hint-Pasifik ülkelerine büyük ölçüde yardımcı olacak"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dörtlü ortaklığın ilk olarak 2004 tsunamisinden sonra Hint-Pasifik bölgesinin rahatlaması amacıyla bir araya geldiğine değinerek, bugün dünyanın pandemi ile savaştığı bir dönemde dört ülkenin yine birlikte olduğunu söyledi. Modi, "Aşı girişimimiz Hint-Pasifik ülkelerine büyük ölçüde yardımcı olacak" dedi. Modi yaptığı açıklamada, Dörtlü Liderler zirvesindeki ortaklığın küresel iyilik için güç olacağından emin olduğunu belirterek, "Hint-Pasifik bölgesine ve dünyaya barış ve refah getireceğine inanıyorum" ifadesini kullandı. Modi ayrıca, ortaklığın 4 ülkenin ortak demokratik değerleri ve olumlu yaklaşımı ile ilerleyeceğini söyledi. Modi görüşmeden sonra sosyal medya hesabında yaptığı bir açıklamada ise "Joe Biden ile olağanüstü bir toplantı yaptık. Biden'ın kritik küresel meselelerdeki liderliği övgüye değer. Hindistan ve ABD'nin farklı alanlardaki işbirliğini nasıl daha da genişleteceğini, Covid-19 ve iklim değişikliği gibi temel zorlukların üstesinden gelmek için birlikte nasıl çalışılacağını tartıştık" ifadelerini kullandı.

Avustralya'dan özgür ve açık Hint-Pasifik teyidi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e yönelik inançlarını dile getirerek, "Burada, her zaman tüm ulusların egemenlik haklarına saygı duyulduğu, anlaşmazlıkların barışçıl ve uluslararası hukuka uygun olarak çözüldüğü bir bölge olan Hint-Pasifik bölgesinde birlikte duruyoruz" diye konuştu.

Japonya: "Dörtlü ortaklık, bölgesel zorluklar veya Covid-19 gibi konularda mutlak işbirliği sağlıyor"

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, toplantının ülkeler arasında güçlü bir dayanışma gösterdiğini söyleyerek, özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan sarsılmaz bağlılıklarını gösterdiğini ifade etti. Suga, bugüne kadar dörtlü ortaklığın, bölgesel zorluklar veya Covid-19 gibi konularda mutlak işbirliği sağladığını belirtti.

ABD'de Çin'e karşı Dörtlü Liderler Zirvesi gerçekleştirildi
ABD'de Çin'e karşı Dörtlü Liderler Zirvesi gerçekleştirildi
ABD'de Çin'e karşı Dörtlü Liderler Zirvesi gerçekleştirildi
ABD'de Çin'e karşı Dörtlü Liderler Zirvesi gerçekleştirildi
ABD'de Çin'e karşı Dörtlü Liderler Zirvesi gerçekleştirildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de Çin'e karşı Dörtlü Liderler Zirvesi gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Çin'e karşı Dörtlü Liderler Zirvesi gerçekleştirildi - Son Dakika
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