Son Dakika Haberleri: ABD'de Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü protesto edildi
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ABD'de Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü protesto edildi

31 dakika önce

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan Uygur Türkleri ve Amerikalılar, Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik baskılarını protesto etti.

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan Uygur Türkleri ve Amerikalılar, Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik baskılarını protesto etti.

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde Uygur-LA kuruluşu öncülüğünde, Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik zulmü protesto edildi. Gösteride Uygur Türklerine Yahudi Dünya İzleme organizasyonu (JWW) da destek verirken, Amerikan İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) temsilcileri de yürüyüşe katıldı. Protestocular Federal binanın önünden pankartlarla birlikte yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında Doğu Türkistan'da bulunan sözde eğitim kamplarının kapatılması için atılan sloganların yanı sıra "Uygur soykırımını durdurun", "Ailelerimizi özgür bırakın, çocuklarımızı özgür bırakın", "Terörist Çin Komünist Partisi" ve "Utan Çin" sloganları atıldı. Yürüyüşün ardından tekrar Federal binanın önüne gelen protestocular burada da slogan atmaya devam etti.

Protestolara katılan Amy Friedman Cecil, "Uygurlar kültürel bir soykırım yaşıyorlar. Bu ne demek? Çin tüm Uygurları yeryüzünden silmek için hareket ediyor. Bu bir diğer soykırım. Bu sebeple buradayız" dedi.

JWW Savunma Yöneticisi Ann Strimov Durbin da yaptığı açıklamada, "Burada Uygur toplumu adına bulunuyoruz. Doğu Türkistan, Çin'de iki milyon Uygur toplama kamplarında tutsak. Çin hükümeti bunların terör ile mücadele için yeniden eğitim kampları olduğunu söylüyor. Ancak bu gerçekte bir kültür soykırımı. Gerçekleşen başka zulümlere dair raporlar alıyoruz. Biz Yahudiler olarak soykırımı çağrıştıran bir duruma karşı duyarsız kalamayız" diye konuştu.

Ailesi halen Doğu Türkistan'da bulunduğu için ismini vermek istemeyen bir Uygurlu da yaptığı açıklamada, "Üç milyon kardeşimiz Doğu Türkistan'da toplama kampında. Azap içerisinde. Bizim bu gösterilerde amacımız ABD'lileri bu konuda eğitmek bilgilendirmek. Kongrede iki tane kanun tasarısı var. Bu kanunlar geçerse Çin'e karşı yaptırımlar onaylanacak" dedi.

CAIR Toplum Organizasyonu görevlisi Lamba Najib gösteriye gelenlere yönelik yaptığı konuşmada, "Bugün burada Uygur erkek ve kız kardeşlerimle dayanışma içinde duruyorum. Çin hükümeti tarafından Müslüman oldukları için sistematik biçimde hedef gösteriliyorlar. Hepinize burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Amerikalılar olarak Uygurlu kardeşlerimizle dayanışma içinde olmamız önemli. Seçilmiş temsilcilerimize ulaşabiliriz. Temsilcilerimizi, kongre üyelerini H.R.649 ve H.R.1025 gibi yasaların geçmesi için ikna edebiliriz" ifadelerini kulllandı.

Kalabalık, Federal binanın önünde gerçekleşen konuşmalardan sonra olaysız dağıldı.

(İHA)

ABD'de Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü protesto edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:50 Kaynak: İHA
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