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ABD'de Çin'le ilişkilerini gizlemekle suçlanan Harvard profesörü gözaltına alındı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen üniversitelerinden Harvard'da öğretim görevlisi olan bir profesöre, Çin'le 'gizli ilişkileri' nedeniyle iki farklı başlıktan suçlama yöneltildi
Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen üniversitelerinden Harvard'da öğretim görevlisi olan bir profesöre, Çin'le 'gizli ilişkileri' nedeniyle iki farklı başlıktan suçlama yöneltildi.
Üniversitenin kimya ve kimyasal biyoloji bölümü başkanı Charles Lieber, Çin'e yabancı teknoloji transferi ve fikri mülkiyete sahip insanları çekmek için oluşturulan Çin'in 'Bin Yetenek Planı'ndaki rolünü ve dahlini gizlemekle suçlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:16
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