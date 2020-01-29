ABD'de Çin'le ilişkilerini gizlemekle suçlanan Harvard profesörü gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de Çin'le ilişkilerini gizlemekle suçlanan Harvard profesörü gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

ABD'de Çin'le ilişkilerini gizlemekle suçlanan Harvard profesörü gözaltına alındı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen üniversitelerinden Harvard'da öğretim görevlisi olan bir profesöre, Çin'le 'gizli ilişkileri' nedeniyle iki farklı başlıktan suçlama yöneltildi

ABD'de Çin'le ilişkilerini gizlemekle suçlanan Harvard profesörü gözaltına alındı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen üniversitelerinden Harvard'da öğretim görevlisi olan bir profesöre, Çin'le 'gizli ilişkileri' nedeniyle iki farklı başlıktan suçlama yöneltildi.


Üniversitenin kimya ve kimyasal biyoloji bölümü başkanı Charles Lieber, Çin'e yabancı teknoloji transferi ve fikri mülkiyete sahip insanları çekmek için oluşturulan Çin'in 'Bin Yetenek Planı'ndaki rolünü ve dahlini gizlemekle suçlanıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:16 
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