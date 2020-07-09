ABD'de Çin malı krizi: Amerikan ordusunun ekipmanları Çin yapımı olduğu iddia edildi - Son Dakika

ABD'de Çin malı krizi: Amerikan ordusunun ekipmanları Çin yapımı olduğu iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Pentagon en iyi ABD mallarını kullanıyor" açıklamasının ardından, ABD Deniz Kuvvetleri'ne teçhizat sağlayan bir firmanın, Çin malı kask ve zırh sattığı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Pentagon en iyi ABD mallarını kullanıyor" açıklamasının ardından, ABD Deniz Kuvvetleri'ne teçhizat sağlayan bir firmanın, Çin malı kask ve zırh sattığı iddia edildi.

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ABD Başkanı Donald Trump, "Pentagon en iyi Amerikan üretimi malları alıyor" açıklamasının ardından ilginç bir detay ortaya çıktı. Surveillance Equipment Group (SEG) firmasının ABD Deniz Kuvvetleri'ne Çin malı kask ve zırh tedarik ettiği iddia edildi. ABD medyasındaki haberde, SEG'in CEO'su Arthur Morgan'ın da bu suçlamalarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

2014-2019 ARASINDA 660 BİN DOLAR DEĞERİNDE SATIŞ

Söz konusu Çin malı teçhizatların, Eylül 2014 ile Ağustos 2019 arasında, ABD'deki federal kurumlara satıldığı öne sürüldü. Satılan teçhizatların değerinin ise 660 bin dolar olduğu belirtiliyor. Genel Hizmetler İdaresi (GSA), tüm tedarikçilerin Ticaret Anlaşmaları Yasası (TAA) kapsamında sadece belirlenmiş ülkelerin ürünlerini satmasını şart koşuyor ancak, Çin bu ülkeler arasında yer almıyor.

'40 YILA KADAR HAPİS ALABİLİR'

İddianamede, ABD Deniz Kuvvetleri'ne tedarik edilen teçhizat ve ürünlerin Çin malı olduğu ifadesinin yer aldığı belirtildi. Eğer hüküm giyerse, SEG CEO'su Arthur Morgan'ın 'federal dolandırıcılık' suçundan 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olabileceği ifade edildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de Çin malı krizi: Amerikan ordusunun ekipmanları Çin yapımı olduğu iddia edildi - Son Dakika Dünya
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