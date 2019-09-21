ABD'de Çinli turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı

ABD'nin Utah eyaletinde Çinli turistleri taşıyan bir otobüsün kaza yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.



ABD'nin Utah eyaletinde Çinli turistlerin bulunduğu bir otobüsün kaza yapması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bryce Canyon yakınlarındaki State Route 12'de yaşanan tur otobüsü kazasında 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. Utah Karayolu Devriyesi, ölü sayısının artmasından korkulduğunu aktardı. Twitter aracılığıyla yapılan açıklamada, otobüse bulunan 30 kişiden 12'sinde "kritik yaralanmalar", 10'unda ise "ciddi yaralanmalar" olduğu bildirildi.



Tur otobüsünün bağlı olduğu şirket veya güzergah hakkında ise ayrıntı verilmedi. Çin Büyükelçiliği, protokolleri başlatarak bölgeye personel gönderdi.



Öte yandan, Bryce Canyon bir dizi doğal amfi tiyatrodan oluşan 'hoodoos' adı verilen ve yükselen kırmızı kaya sütunlarıyla popüler bir turizm merkezi. - WASHINGTON