Abd'de çinli turistleri taşıyan otobüs takla attı: 4 ölü
10 dakika önce
ABD'nin Utah eyaletinde, Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü takla attı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:35 Kaynak: DHA
ABD'nin Utah eyaletinde, Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü takla attı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.
Kaza, ABD'nin Utah eyaletindeki Bryce Kanyonu Ulusal Parkı yakınındaki karayolunda meydana geldi. 31 kişinin içinde bulunduğu tur otobüsü, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otobüs takla attıktan sonra durdu. ABD medyası 30 Çinli turistin bulunduğu araçta 4 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında otobüsün sürücüsünün de bulunduğu 12'si ağır, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Kaza bölgesinden görüntü ve fotoğraflar
Trump'ın temsilcisi Netanyahu ile Yüzyılın Anlaşması'nı görüştü Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi Fırat'ın doğusunda ve batısında hareketlilik arttı Kaza yerine gelen polis aracına başka bir otomobil çarptı İş için gittiği Amerika'da yazılım öğrenip kendi sosyal medya platformunu kurdu