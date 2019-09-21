Son Dakika Haberleri: Abd'de cip alışveriş merkezine girdi
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Abd'de cip alışveriş merkezine girdi

1 saat önce

ABD'nin Şikago şehrinde 22 yaşında sürücünün kullandığı cip, alışveriş merkezinin içine girdi.

ABD'de cip alışveriş merkezine girdi

ABD, (DHA)- ABD'nin Şikago şehrinde 22 yaşında sürücünün kullandığı cip, alışveriş merkezinin içine girdi. Olayın ardından hafif yaralanan 3 kişinin, hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Woodfield Alışveriş Merkezi'nde bulunan kişilerin kaydettiği görüntülerde, siyah bir cipin alışveriş merkezine girdiği ve giriş katında bulunan telefon standına çarptığı görüldü. Giriş katında mağazaların önünden ilerleyen cipin, alışveriş merkezinin camlarını kırdığı ve maddi hasara yol açtığı öğrenildi. Güvenlik ekiplerinin polis çağırmasıyla cipin sürücüsü gözaltına alındı. Alışveriş merkezinde bulunan bir görgü tanığı yerel medyaya yaptığı açıklamada; olayı terör eylemi sandığını ve hemen koşmaya başladığını söyledi. Tanık, 'İçgüdüsel olarak mümkün oldukça olay yerinden uzaklaştım. Bir alışveriş merkezinde olduğum için güvenli bir yerde olduğumu düşünüyordum. O yüzden bu kadar şok oldum' dedi. Polis sözcüsü Bill Wolf ise, 'Bu olayın herhangi bir terör eylemi ile ilgili olduğuna dair hiçbir gösterge yok' dedi. Alışveriş merkezi olay sonrasında tahliye edilirken, maddi hasarın onarılması için bir süreliğine kapatıldı.

Abd'de cip alışveriş merkezine girdi

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:08 Kaynak: DHA
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