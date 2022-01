ABD'de çoban köpeği, polise aracıyla kaza yapan sahibinin yerini gösterdi - Son Dakika

ABD'nin New Hampshire eyaletinde, "Tinsley" adlı Alman çoban köpeği, kolluk kuvvetlerini sahibinin gece geç saatlerde aracının devrildiği kaza yerine başarıyla götürdüğü belirtildi.

WMUR-TV'nin bildirdiğine göre, polis, Tinsley'nin çabaları sayesinde kaza yapan aracı bulduğunda ciddi şekilde yaralanan 2 kişi hızla tedavi altına alındı.

New Hampshire Eyalet Polisinden Teğmen Daniel Baldassarre, köpeğin onlara bir şey göstermeye çalıştığını belirterek, "Beni takip et. Beni takip et' gibi bir şeydi." ifadesini kullandı.

Baldassarre, köpeğin yolda bariyerin zarar gördüğü yere doğru baktığını ve o bölgede kaza yapan aracı fark ettiklerini aktardı.