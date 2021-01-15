ABD'de çocuk istismarından tutuklandığı iddia edilen Doç. Dr. Abdüssamed Köse, Marmara Üniversitesi'nden istifa etti - Son Dakika

ABD'de çocuk istismarından tutuklandığı iddia edilen Doç. Dr. Abdüssamed Köse, Marmara Üniversitesi'nden istifa etti

15.01.2021 22:38
ABD'de çocuk istismarından tutuklandığı iddia edilen Doç. Dr. Abdüssamed Köse, Marmara Üniversitesi'nden istifa etti, System.String[]

Marmara Üniversitesi, ABD'de bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için tutuklandığı iddia edilen Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Abdüssamed Köse'nin görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölüm başkanı olan ve ABD'de de bir çocuğa istismar ettiği için tutuklandığı iddia edilen Doç. Dr. Abdüssamed Köse görevinden istifa etti.

Marmara Üniversitesi konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanlarından Doç. Dr. Abdüssamed Köse öğretim üyeliğinden istifa etmiştir."

ABD'de çocuk istismarından tutuklandığı iddia edilen Doç. Dr. Abdüssamed Köse, Marmara Üniversitesi'nden istifa etti

NELER YAŞANDI?

Abdüssamed Köse'nin, internette chat yaparken bir çocukla tanıştığı ve cinsel içerikli konuşmalar yaptığı ABD basınında yer almıştı. Haberde, çocuğun evine giden Köse'nin aslında chatte gizli bir polisle konuştuğu ve olayın ardından tutuklandığı belirtilmişti. Olay sonrası Köse ile birlikte 12 kişinin tutuklandığı da aktarılmıştı.

Bianet'ten Evrim Kepenek'in haberine göre, bir süre cezaevinden kaldıktan sonra tahliye olan Köse'nin ABD'deki ruhsatı da iptal edildi. Olayın ardından Türkiye'ye dönen Köse, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne bağlı psikoloji bölümünde "Bölüm Başkanı" oldu. Marmara Üniversitesi'nin web sayfasında Abdüssamed Köse'nin adı Samed Köse olarak yer aldı.

ABDÜSSAMED KÖSE KİMDİR?

1966 yılında Gaziantep'te doğan 55 yaşındaki Abdüssamed Köse, 1989'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1996'da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında psikiyatri ihtisasını tamamladı. Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi'nde psikiyatr olarak görev yaptı. 1999'dan itibaren çalışmalarını ABD'de sürdüren Samet Köse, sırasıyla nörobiyoloji-psikofarmakoloji ve sosyal psikoloji alanlarında çalıştı. Medical University of South Carolina'da psikiyatrik beyin görüntüleme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı. Kitaplık ve Cogito dergilerinde şiir-edebiyat ve sosyal psikoloji eksenli yazıları yayımlandı. Cummings/ Profil (2002) adlı bir kitabı vardır.

ABD'de çocuk istismarından tutuklandığı iddia edilen Doç. Dr. Abdüssamed Köse, Marmara Üniversitesi'nden istifa etti

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Son Dakika Güncel ABD'de çocuk istismarından tutuklandığı iddia edilen Doç. Dr. Abdüssamed Köse, Marmara Üniversitesi'nden istifa etti - Son Dakika


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