ABD'de çocukken cinsel istismara uğrayan 85 kişi kiliseye dava açtı
1 saat önce
ABD'nin New York eyaletinde Katolik Kilisesi tarafından çocukken cinsel istismara uğradıklarını iddia eden en az 85 kişi, kiliseye dava açtı.
Amerika Birleşik Devletleri
'nin (ABD) New York
eyaletinde Katolik Kilisesi tarafından çocukken cinsel istismara uğradıklarını iddia eden yaklaşık 85 kişi, kiliseye dava açtı.
Eyalette bugün yürürlüğe giren yeni yasa ile Katolik Kilisesi rahiplerini çocukken kendilerine istismarda bulunmakla suçlayan mağdurlar, kiliseyi dava etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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