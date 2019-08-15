Son Dakika Haberleri: ABD'de çocukken cinsel istismara uğrayan 85 kişi kiliseye dava açtı
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ABD'de çocukken cinsel istismara uğrayan 85 kişi kiliseye dava açtı

1 saat önce

ABD'nin New York eyaletinde Katolik Kilisesi tarafından çocukken cinsel istismara uğradıklarını iddia eden en az 85 kişi, kiliseye dava açtı.

ABD'de çocukken cinsel istismara uğrayan 85 kişi kiliseye dava açtı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletinde Katolik Kilisesi tarafından çocukken cinsel istismara uğradıklarını iddia eden yaklaşık 85 kişi, kiliseye dava açtı.

Eyalette bugün yürürlüğe giren yeni yasa ile Katolik Kilisesi rahiplerini çocukken kendilerine istismarda bulunmakla suçlayan mağdurlar, kiliseyi dava etti.
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Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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