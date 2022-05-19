ABD'de Çocuklarda 180 Ağır Hepatit Vakası Bildirildi

LOS ANGELES, 18 Mayıs (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son verilerine göre Çarşamba günü itibarıyla ABD'nin 36 eyalet ve bölgesinde toplam 180 çocukta gizemli akut hepatit vakası bildirildi. Bu sayı, CDC'nin 5 Mayıs'ta bildirdiği 109 vakaya göre 71 vakalık artış yaşandığını gösteriyor. CDC'nin verdiği bilgilere göre Şubat 2022'den bu yana herhangi bir ölüm bildirilmedi ve 5 Mayıs'tan bu yana karaciğer nakline ihtiyaç duyan çocuk hastaların oranı yüzde 15'ten yüzde 9'a geriledi. CDC, çocukların yaklaşık yarısında adenovirüs tespit edildiğini ve bu virüsün, hastalığın nedeninin belirlenmesinde önemli bir ipucu olmayı sürdürdüğünü belirtti. CDC, virüsün genomunu ve SARS-CoV-2 gibi diğer potansiyel patojenleri daha yakından incelemek üzere ek laboratuvar testlerinin yapılmakta olduğunu bildirdi.