ABD'de Çocuklarda Kovid-19 Vakalarının Sayısı 13 Milyona Ulaştı - Son Dakika
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ABD'de Çocuklarda Kovid-19 Vakalarının Sayısı 13 Milyona Ulaştı

04.05.2022 12:12
ABD'de Çocuklarda Kovid-19 Vakalarının Sayısı 13 Milyona Ulaştı

LOS ANGELES, 3 Mayıs (Xinhua) -- Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliği'nin son raporuna göre, ABD'de pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 13 milyon çocuğun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

LOS ANGELES, 3 Mayıs (Xinhua) -- Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliği'nin son raporuna göre, ABD'de pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 13 milyon çocuğun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bu vakaların 149.000'den fazlası son 4 haftada tespit edildi. Pazartesi günü geç saatlerde yayınlanan rapora göre, 2022'de 5 milyondan fazla vaka toplam sayıya eklendi. Raporda, ülkedeki tüm Kovid-19 vakalarının yüzde 19'unu çocukların oluşturduğu belirtildi.

28 Nisan'da sona eren hafta, iki hafta öncesine göre yüzde 60'ın üzerinde bir artışla 53.000'den fazla çocuk Kovid-19 vakası bildirildi. AAP'ye göre, üst üste üç haftadır çocuk vakalarında artış kaydediliyor. AAP, yeni varyantlar nedeniyle hastalığın ciddiyetinin artıp artmadığını anlamanın yanı sıra potansiyel uzun vadeli etkileri değerlendirmek için daha fazla yaşa özel veri toplamaya acil ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. AAP raporunda, "Pandeminin çocuk sağlığı üzerinde ani etkileri olduğunu kavramamız önemli, ancak daha da önemlisi, bu neslin çocuk ve gençlerinin fiziksel, zihinsel ve sosyal refahı üzerindeki uzun süreli etkileri belirlemeli ve bunları ele almalıyız" denildi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Pazartesi, Mayıs, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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