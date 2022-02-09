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ABD'de çok sayıda okula yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika

ABD'de çok sayıda okula yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

09.02.2022 23:43
ABD'de çok sayıda okula yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

ABD'nin başkenti Washington DC'de çok sayıda okula yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de çok sayıda okula yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de çok sayıda okul yapılan bomba ihbarlarının ardından tahliye edilmişti. Columbia Devlet Okulları Bölgesi (DCPS) ve DC Charter Okulları dahil olmak üzere başkentte çok sayıda okulun tahliye edildiğinin duyurulmasından yaklaşık 80 dakika sonra bomba ihbarlarının asılsız olduğu tespit edildi.

Washington Metropolitan Polis Departmanı (MPD) tarafından yapılan açıklamada, okulların her birinin arandığı ve hiçbir tehlikeli maddenin bulunamadığı duyuruldu.

(İHA)

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Charter Okulları, Washington, Bomba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de çok sayıda okula yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika


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