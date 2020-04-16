ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 31 bine yaklaştı - Son Dakika
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ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 31 bine yaklaştı

12 dakika önce

ABD'de yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 826'ya, toplam vaka sayısı ise 657 bin 846'ya yükseldi.

ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 31 bine yaklaştı, System.String[]

ABD'de yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 826'ya, toplam vaka sayısı ise 657 bin 846'ya yükseldi.

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı bir günde 4 bin 261 artışla 30 bin 826'ya yükseldi. Ülke genelinde vaka sayısı da 28 bin 476 artışla 657 bin 846'ya ulaştı. Salgının en fazla görüldüğü New York kentinde ise virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 64'e, vaka sayısı ise 214 bin 698'e çıktı. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 156'ya, vaka sayısı ise 71 bin 30'a yükseldi. Korona virüs vakasının en çok görüldüğü eyaletler sıralamasında yer alan Michigan'de vaka sayısı 28 bin 59'a, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 921'e ulaştı. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 29 bin 918'e çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı bin 108 olarak açıklandı. Louisiana eyaletinde ise vaka sayısı 21 bin 918'e, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 103 olarak açıklandı.

ABD'de korona virüs (Covid-19) salgınında 52 bin 100 kişinin ise tedavi gördüğü çeşitli hastanelerden iyileşerek taburcu edildikleri belirtildi.

"BU DENLİ ÖLÜM VE YIKIMI GÖRMEK ÜLKEMİZ İÇİN KORKUNÇTU"

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, korona virüsü salgınında en yüksek seviye noktasını geçtiklerini ve birçok bölgede yeni vaka verilerinin gözle görülür bir şekilde düşüşe geçtiğini bildirdi. Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) fonları kesme kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütün'de yaşananlar utanç verici. Biz yılda 400-500 milyon Dolar ödüyoruz, Çin ise 38-40 milyon dolar ödüyor ve görünen o ki bu örgütü kontrol edebiliyorlar. Artık aptal olmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, ülke ekonomisinin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili eyalet valileri ile görüştüklerini ve bu konuda yarın daha kapsamlı bir açıklama yapacaklarını belirtti. Trump konuyla ilgili olarak, "Bazı eyaletler 1 Mayıs'tan önce ekonomilerini yeniden faaliyete geçirebilir" dedi. Covid-19 salgınından önce ABD ekonomisinin tarihinin en iyi günlerini yaşadığını dile getiren Trump, "Bu denli ölüm ve yıkımı görmek ülkemiz için korkunçtu" şeklinde konuştu.

( Hasan Çelik/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:10 Kaynak: İHA

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