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ABD'de, Covid-19 etkisiyle ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 3 milyon kişi arttı
6 saat önce
ABD'de, Covid-19 etkisiyle ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı geçen hafta 3 milyon kişi arttı
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle, 21 Mart ile biten haftada 3 milyon 283 bine yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 21 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 milyon kişi artarak 3 milyon 283 bine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:32
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