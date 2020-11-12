ABD'de Covid-19 nedeniyle hastanelere yatışlarda rekor seviyeye ulaşıldı - Son Dakika

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının başlaması ile hastaneye yatışlarda rekor seviyeye ulaşıldı. Ülkede ilk kez hastanelerdeki korona virüs hasta sayısının 61 bini geçtiği belirtildi.

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin verileri derleyen ve gönüllü bir kuruluş olan COVID Tracking Project (Covid İzleme Projesi), ülke genelinde korona virüs nedeniyle 61 bin 964 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu belirterek hastaneye yatışlarda rekor seviyeye ulaşıldığını duyurdu. Projenin verilerine göre, virüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı iki hafta önceye göre ise yüzde 40 oranında arttı. Salı günü itibarıyla toplam 17 eyalette hastaneye yatışlarda zirve noktaya ulaşıldı. Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Montana, Kuzey Dakota, Texas, Utah ve Wisconsin gibi eyaletlerde hastanelerin kapasitelerinin dolmak üzere olduğuna dikkat çekildi. Projede yer alan açıklamada, "Yeni hastaneye yatış rekoru, salgında en kötü döneme girdiğimizin altını çiziyor" denildi. Uzmanlar ve yerel sağlık yetkilileri, birçok eyaletteki sağlık sistemlerinin vakaların artmaya devam etmesi durumunda çökeceğini belirtti.

ABD Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre ülkede salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 10 milyon 339 bin 570'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 240 bin 521'e yükseldi.

(İHA)