- ABD'de Covid-19 salgını bu yıl Süper Cuma'da tüketim alışkanlığını değiştirdi

Mağazalarda yoğunluk oluşmadı, online satış rekor kırdı

NEW YORK - ABD'de yılın en uygun fiyatlı ve en büyük alışveriş çılgınlığı "Süper Cuma" kapsamında bu yıl alışveriş merkezlerinde korona virüs salgını nedeniyle yoğunluk oluşmazken, tüketiciler online alışverişe yönelerek satışlarda rekor kırdı.

ABD'de yılın en büyük alışveriş çılgınlığı olan "Süper Cuma" bu yıl korona virüs salgını gölgesinde gerçekleşti. Her yıl alışveriş merkezleri ve mağazalarda oluşan kalabalık bu yıl görülmedi. Ülkede Covid-19 nedeniyle en fazla ölümün kaydedildiği New York'ta tüketiciler mağazalara gelmek yerine online siparişi tercih etti. Elektronikten giyim kuşama birçok alanda gerçekleştirilen büyük indirimlerden faydalanmak isteyen tüketicilerden mağazalara gelenler alışverişini bir an önce tamamlayıp çıkmaya çalıştı. New York'ta mağazaya gelen bir müşteri, "Bu yıl ürkütücü. Maskelerimiz olsa bile kendinizi korumak için mağazadan daha hızlı çıkmak istiyorsunuz. Sosyalleşmeyi veya kalabalık şekilde toplanmayı önlemeliyiz. Mesafeyi korumalıyız" diye konuştu.

Korona virüs online satışları arttırdı

Ülkede salgın korkusu tüketicileri online satışa itince rekor kırıldı. Adobe Analytics tarafından yayınlanan verilere göre, ABD'li tüketicilerin bu yıl online satışta 5.1 milyar ABD dolar harcamasıyla yeni bir rekor kırıldı. Online alışverişin 2019'a göre yüzde 21.5'lik artış gösterdiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl online harcamaların 4.2 milyar dolar olduğu ifade edildi.