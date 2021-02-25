ABD'de Covid-19'un yeni bir mutasyonu keşfedildi - Son Dakika

ABD'de Covid-19'un yeni bir mutasyonu keşfedildi

25.02.2021 19:27
ABD'de Covid-19'un yeni bir mutasyonu keşfedildi, System.String[]

ABD'nin New York kentinde Covid-19'un yeni bir mutasyonun keşfedildiği ve mutasyona B.1.526 adı verildiği bildirildi.

ABD'nin New York kentinde Covid-19'un yeni bir mutasyonun keşfedildiği ve mutasyona B.1.526 adı verildiği bildirildi.

Korona virüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de şimdi de mutasyonlu virüs paniği yaşanıyor. İki ayrı araştırma ekibi tarafından New York kentinde Covid-19'un yeni bir mutasyonun keşfedildiğini ve mutasyona B.1.526 adı verildiği bildirildi. Araştırmacılar, yeni mutasyonun New York kentindeki birçok mahallede yayıldığını ifade ederken, mutasyonun Güney Afrika'da görülen B.1.351 ile benzer özellikleri taşıdığını açıkladı. Yeni mutasyonun, vücudun aşılara verdiği tepkiden bir şekilde kaçmayı başardığı ve hızla yayıldığını belirtildi. Columbia Üniversitesi Tıp Merkezinden bir ekip tarafından hazırlanan fakat daha yayınlanmamış olan raporda, geçtiğimiz sene Aralık ayı sonundan bu ayın ortasına kadar yeni mutasyonun tespit oranında istikrarlı artış olduğu, son iki hafta içinde ise yeni mutasyonun tespit edildiği vaka sayısında yüzde 12,7'ye yükselen artış gözlemlendiği ifade edildi.

Araştırma ekibinin başında bulunan Columbia'daki Aaron Diamond AIDS Araştırma Merkezi Direktörü Dr. David Ho yaptığı açıklamada, yeni mutasyonlu virüsün muhtemelen New York'ta ortaya çıktığını belirtti. Ho, ABD basınına verdiği demeçte, "Bu yeni türün tespit oranının son birkaç hafta içinde arttığını görüyoruz. Endişemiz tıpkı İngiltere ve Güney Afrika mutasyonları gibi olması ancak, şu anda bunu doğrulayacak yeterli veriye sahip değiliz" ifadelerini kullandı. Ho ayrıca, "Bu mutasyon hakkında bildiğimiz her şey, antikor baskısında kaçtığını gösteriyor" dedi.

New York'ta toplam vaka sayısı 1 milyon 647 bin 482'e, toplam can kaybı ise 47 bin 385'e ulaştı.

CALİFORNİA'DA DA YENİ BİR MUTASYON TESPİT EDİLMİŞTİ

San Francisco'daki California Üniversitesi'ndeki bir ekip, geçtiğimiz salı günü California'da Covid-19'un yeni bir mutasyonunun keşfedildiğini bildirmiş, yeni mutasyona B.1.427/ B.1.429 adı verilmişti. Ekip, bu mutasyonun yalnızca daha bulaşıcı olabileceğinden değil, aynı zamanda daha şiddetli hastalığa da neden olabileceğinden endişe edildiğini belirtmişti.

Yapılan araştırmalar neticesinde California mutasyonunun geçtiğimiz sene Eylül ayında alınan hiçbir örnekte görülmemiş, Ocak ayı sonunda alınan örneklerin ise yarısında tespit edilmişti. California mutasyonun, İngiltere mutasyonunda farklı bir mutasyon modeline sahip olduğu ifade edilmişti.

CALİFORNİA'DA COVİD-19'A BAĞLI CAN KAYBI 50 BİNİ GEÇTİ

California'da Covid-19 kaynaklı ölümler 50 bini geçti. ABD'de en yüksek vaka ve can kaybının görüldüğü California'da toplam vaka sayısı 3 milyon 534 bin 791'e ulaşırken, virüs kaynaklı toplam can kaybı ise 50 bin 993 oldu. Böylece California, ülkede 50 bin can kaybını geçen ilk eyalet oldu. Yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip eyalette en yüksek vaka sayısının kaydedildiği kent Los Angeles olurken, kentte toplam vaka sayısı 1 milyon 185 bin 457'e, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 20 bin 987'ye ulaştı.

ABD genelindeki toplam vaka sayısı 28 milyon 981 bin 169'a, toplam can kaybı 518 bin 803'e yükseldi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, California, New York, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de Covid-19'un yeni bir mutasyonu keşfedildi - Son Dakika


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