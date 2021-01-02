ABD'de Covid-19 vaka sayısı 20 milyonu aştı - Son Dakika

ABD'de Covid-19 vaka sayısı 20 milyonu aştı

02.01.2021 00:52
ABD'de Covid-19 vaka sayısı 20 milyonu aştı, System.String[]

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında toplam vaka sayısı 20 milyonu aşarak 20 milyon 43 bin 565'e yükseldi.

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında toplam vaka sayısı 20 milyonu aşarak 20 milyon 43 bin 565'e yükseldi.

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre ABD'de yılın ilk günü, toplam vaka sayısı 20 milyonu aştı. Ülkede toplam vaka sayısı 20 milyon 43 bin 565 yükselirken, korona virüse bağlı can kaybı sayısı ise 346 bin 859'a ulaştı. Dünya çapında ise korona virüs vaka sayısının 83 milyon 762 bin 860 olduğu açıklandı.

9 Kasım 2020'de 10 milyon vakaya ulaşan ABD, iki aydan kısa bir süre içinde toplam enfeksiyon sayısını ikiye katladı. ABD'nin paylaştığı sayıların dünya genelinde kayıtlara geçen tüm korona virüs sayısının neredeyse dörtte birini ve tüm ölümlerin beşte birini oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca, ABD'de geçtiğimiz hafta üç eyalette, daha bulaşıcı olduğu tespit edilen, ancak daha ölümcül olmadığına inanılan korona virüsün mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği belirtildi.

ABD, AŞILAMA SÜRECİNDE HEDEFLERİNİN GERİSİNDE KALDI

ABD, 2020'nin sonuna kadar hedeflediği 20 milyon doz Covid-19 aşı uygulamasında da geride kaldı. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezine (CDC)göre şu ana kadar yaklaşık 2.8 milyon Amerikalı aşıyı aldı. Şu anki hızda salgını kontrol altına almak için yeterli sayıda ABD'liyi aşılamanın yıllar alacağı belirtildi.

3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, Salı günü Covid-19 müdahale planlarına değinerek ABD'nin bu konuda hız kazanacağına söz vermişti. Biden yaptığı konuşmada, "Size doğruyu söyleyeceğim. Size gerçeği söyleyeceğim ve işte basit gerçek: Covid-19'a karşı mücadelemizdeki en karanlık günlerimiz ileride, geride değil. Bunu duymak ne kadar sinir bozucu olsa da bu virüsü yenmek sabır, ısrar ve kararlılık gerektirecek. Bu kriz dönemini tersine çevirmek için gereken adımları atarken kaybedecek zaman olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Johns Hopkins Üniversitesi, Koronavirüs, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de Covid-19 vaka sayısı 20 milyonu aştı - Son Dakika


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