- ABD'de Covid-19 vaka sayısı 25 milyonu aştı- 5 eyalette vaka sayısı 1 milyonun üzerinde - Son Dakika

- ABD'de Covid-19 vaka sayısı 25 milyonu aştı- 5 eyalette vaka sayısı 1 milyonun üzerinde

24.01.2021 22:26

- ABD'de Covid-19 vaka sayısı 25 milyonu aştı 5 eyalette vaka sayısı 1 milyonun üzerinde ABD'de korona virüs salgınında son 24 saatte 172 bin 913 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 25 milyon 566 bin 789'a yükseldi.

- ABD'de Covid-19 vaka sayısı 25 milyonu aştı

5 eyalette vaka sayısı 1 milyonun üzerinde

WASHINGTON - ABD'de korona virüs salgınında son 24 saatte 172 bin 913 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 25 milyon 566 bin 789'a yükseldi. 5 eyalette ise 1 milyondan fazla vaka bulunuyor.

Korona virüs salgının merkezi haline gelen ABD'de geçtiğimiz sene 21 Ocak'ta ilk vakanın tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 25 milyonu aştı. Ülkede son 24 saatte 172 bin 913 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 25 milyon 566 bin 789'a yükseldi. ABD'de son 24 saatte 3 bin 427 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 427 bin 635'e ulaştı.

5 eyalette vaka sayıları 1 milyonun üzerinde

ABD'nin California eyaletinde toplam vaka sayısı 3 milyon 151 bin 617'e, toplam can kaybı ise 36 bin 820'ye ulaştı. California'nın ardından en fazla vakaya sahip olan Teksas'ta ise toplam vaka sayısı 2 milyon 248 bin 859'a, toplam can kaybı 34 bin 971'e yükseldi. 1 milyon 639 bin 914 vaka sayısına ulaşan Florida ise en fazla etkilenen 3'üncü eyalet konumunda bulunurken, toplam can kaybı 25 bin 186'ya ulaştı. Salgından en fazla etkilenen 4'üncü eyalet olan New York'ta toplam vaka sayısı 1 milyon 357 bin 440'a, toplam can kaybı 42 bin 212'ye yükseldi. New York'un ardından 1 milyon 101 bin 819 vaka sayışı ile salgından en fazla etkilenen 5'inci eyalet olan Illionis'te ise toplam can kaybı 20 bin 680'e ulaştı.

ABD'de ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından geçtiğimiz sene 27 Nisan'da 1 milyon, 9 Ağustos'ta 5 milyon, 8 Kasım'da 10 milyon, 7 Aralık'ta 15 milyon, 31 Aralık'ta 20 milyon vakaya ulaşmıştı.

- ABD'de Covid-19 vaka sayısı 25 milyonu aştı- 5 eyalette vaka sayısı 1 milyonun üzerinde
- ABD'de Covid-19 vaka sayısı 25 milyonu aştı- 5 eyalette vaka sayısı 1 milyonun üzerinde
- ABD'de Covid-19 vaka sayısı 25 milyonu aştı- 5 eyalette vaka sayısı 1 milyonun üzerinde
- ABD'de Covid-19 vaka sayısı 25 milyonu aştı- 5 eyalette vaka sayısı 1 milyonun üzerinde

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - ABD'de Covid-19 vaka sayısı 25 milyonu aştı- 5 eyalette vaka sayısı 1 milyonun üzerinde - Son Dakika


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