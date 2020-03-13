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ABD'de Covid-19 vaka sayısı bin 700'e ölü sayısı 41'e yükseldi
34 dakika önce
ABD'de teyid edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı bin 700'e yaklaşırken, ölü sayısı ise 41 oldu.
ABD'de teyid edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı bin 700'e yaklaşırken, ölü sayısı ise 41 oldu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen son verilere göre, ülkede teyit edilen Covid-19 vaka sayısı bin 678 oldu. Rakamlar her geçen gün yükselirken, salgından ölenlerin sayısı ise 41'i buldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:17
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