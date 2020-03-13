ABD'de Covid-19 vaka sayısı bin 700'e ölü sayısı 41'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de Covid-19 vaka sayısı bin 700'e ölü sayısı 41'e yükseldi - Son Dakika Dünya

ABD'de Covid-19 vaka sayısı bin 700'e ölü sayısı 41'e yükseldi

34 dakika önce

ABD'de teyid edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı bin 700'e yaklaşırken, ölü sayısı ise 41 oldu.

ABD'de Covid-19 vaka sayısı bin 700'e ölü sayısı 41'e yükseldi, System.String[]

ABD'de teyid edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı bin 700'e yaklaşırken, ölü sayısı ise 41 oldu.


ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen son verilere göre, ülkede teyit edilen Covid-19 vaka sayısı bin 678 oldu. Rakamlar her geçen gün yükselirken, salgından ölenlerin sayısı ise 41'i buldu.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi DSÖ: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:51:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Covid-19 vaka sayısı bin 700'e ölü sayısı 41'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]