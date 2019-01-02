Son Dakika Haberleri: ABD'de Cumhuriyetçi Eski Başkan Adayı Romney'den Trump'a: Dünyayı Umutsuzluğa İtti
BBC

ABD'de Cumhuriyetçi Eski Başkan Adayı Romney'den Trump'a: Dünyayı Umutsuzluğa İtti

1 saat önce

Başkan Donald Trump'a ülkesinde son eleştiri, Cumhuriyetçi Parti'nin 2012'deki başkan adayı Mitt Romney'den geldi.

ABD'de Cumhuriyetçi Eski Başkan Adayı Romney'den Trump'a: Dünyayı Umutsuzluğa İtti, System.String[]
ABD'de Başkan Donald Trump'a son eleştiri, Cumhuriyetçi Parti'nin 2012'deki başkan adayı Mitt Romney'den geldi. Romney, Trump'ın, dünyayı umutsuzluğa ittiğini söyledi.

Mitt Romney, Amerikan Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde, Trump'ın başkanlık koltuğunu dolduramadığını belirtti.

Romney, "ABD toplumu bu kadar kutuplaşmış ve öfkeliyken, başkanın karakter özelliklerinin liderlik vasfı taşıması zaruridir. Bütün dünya bizi izliyor" dedi.

Cumhuriyetçi Parti'nin eski başkan adayı Trump'ın bazı politikalarını "ayrıştırıcı, ırkçı, cinsiyetçi, göç karşıtı, aldatıcı ve demokratik kurumlar için yıkıcı" olarak nitelendirdi.

Trump'ı toplumu kutuplaştırmakla ve kurumları yıpratmakla suçlayan Romney, onun vergi reformlarına ve yargıdaki atamalarına ise destek verdi. Utah Senatörü seçildi Mitt Romney, ABD'de Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Utah Senatörü seçildi.

Romney Perşembe günü yemin edecek.

ABD'de bazı yorumcular Romney'in 2020 seçimleri yeniden başkan adaylığına hazırlandığı görüşünde.




Romney, 2016 başkanlık seçimlerinde Trump'ı desteklememiş, onun başkanlık için gereken mizaca ya da muhakeme yeteneğine sahip olmadığını söylemişti.

Trump ise Romney'nin 2012'deki başkanlık seçimlerini kaybettiğini hatırlatarak onu "kıskançlıkla" suçlamıştı.

Ancak Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi sonrası ikilinin özel bir yemekte bir araya geldiği ortaya çıkmıştı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:11 

Mitt Romney, Cumhuriyetçi Parti, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
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