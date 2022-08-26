ABD'de, Cumhuriyetçi eyaletin valileri, siyasi güç kullanmak amacıyla Meksika sınırından Demokrat parti yönetiminin kontrolündeki Washington DC'ye göçmen otobüsleri düzenliyor. Amerikan Kongre Binası yakınına gelen otobüslerden indirilen göçmenler şehrin etrafına dağılıyorlar. Birçok kar amacı gütmeyen kuruluş başkente gelen göçmenlere yardım etmeye çalışıyor. Teksas Valisi Greg Abbott'un talimatıyla Teksas'tan otobüslerle Washington'a getirilen göçmenlere SAMU isimli kuruluşun gönüllüleri yardım etti.
Son Dakika › Güncel › Meksika sınırını geçerek ABD'ye gelen göçmenler otobüslerle Washington DC'ye getirildi - Son Dakika