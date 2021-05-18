ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerden "İsrail'e tam destek" tasarısı - Son Dakika

ABD yönetiminin İsrail'e desteğine ilişkin tartışmalar büyürken Cumhuriyetçi 19 senatör, "ABD'nin İsrail'e tam desteğinin sürmesi çağrısı yapan" ve "Hamas'ı kınayan" bir tasarı hazırladı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken ABD Senatosunda başını Josh Hawley ve Rick Scott'un çektiği toplam 19 Cumhuriyetçi senatör, İsrail'e desteklerini ortaya koyan bir adım attı.

Senato Genel Kuruluna sundukları karar tasarısında ABD'nin İsrail'e olan "sarsılmaz" desteğinin devam etmesi çağrısı yapan senatörler, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ve Hamas'ı kınadıklarını belirtti.

Demokrat Parti'de özellikle progresif kanattaki isimlerin Joe Biden yönetimine "İsrail'e açık çek verdiği" gerekçesiyle tepki gösterdikleri bir durumda Cumhuriyetçi senatörlerin "İsrail'e tam destek tasarısı" hazırlamaları dikkati çekti.

Cumhuriyetçilerin tasarısına John Barrasso, Marsha Blackburn, John Boozman, Mike Braun, Shelley Moore Capito, Tom Cotton, Kevin Cramer, Ted Cruz, Joni Ernst, John Hoeven, Ron Johnson, John Kennedy, Cynthia Lummis, Marco Rubio, Thom Tillis, Tommy Tuberville ve Todd Young destek verdi.