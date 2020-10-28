ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerden sosyal medya yöneticilerine "sansür" tepkisi - Son Dakika

ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerden sosyal medya yöneticilerine "sansür" tepkisi

28.10.2020 23:13
ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerden sosyal medya yöneticilerine

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, sosyal medya ve teknoloji platformları Facebook, Twitter ve Google'ı siyasi içerikleri Demokrat Parti lehine sansürlemekle suçladı.

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, sosyal medya ve teknoloji platformları Facebook, Twitter ve Google'ı siyasi içerikleri Demokrat Parti lehine sansürlemekle suçladı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey ve Google'ın CEO'su Sundar Pichai, Senato Ticaret, Bilim ve Ulaşım Komitesi tarafından düzenlenen oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Oturumda, söz konusu isimlere 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçim süreci ve başkan adaylarının seçim kampanyaları başta olmak üzere çeşitli konularda sert sorular yöneltilmesi dikkati çekti.

Özellikle Google ve Twitter'a tepki gösteren Cumhuriyetçi senatörler, Pichai ve Dorsey'i seçim sürecini Demokrat Parti ve başkan adayı Joe Biden lehine kararlar alarak manipüle etmekle suçladı.

Cumhuriyetçiler ayrıca, üç şirketin demokrat eğilimli politikalar güderek, bu platformlardaki muhafazakar eğilimli paylaşımlara sansür uygulamak yoluyla seçimlere giren Cumhuriyetçi parti adaylarına haksızlık yaptığını savundu.

Colorado eyaletinde tekrar seçime girecek olan Cumhuriyetçi Senatör Cory Gardner, oturumda şu ifadeleri kullandı:

"San Francisco ve Silikon Vadisi'ndeki seçilmemiş elitlerin benim konuşmalarımın bu platformlara uygun olup olmadığına karar veren kişiler olması fikrini kabul etmiyorum. Ancak bundan daha kötüsü ise Washington'daki seçilmemiş bürokratların tarafsız siyasi içerik adı altında bir tür siyasi denetim yapmasıdır."

Cumhuriyetçi senatörden Twitter'e sert tepki

Teksas Senatörü Ted Cruz da New York Post gazetesinde yayınlandıktan sonra Twitter tarafından engellenen, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ile alakalı haberin sansürlenmesi nedeniyle Twitter kurucusu Jack Dorsey'e sert tepki gösterdi.

Dorsey ve yöneticisi olduğu Twitter'ı "Joe Biden'in kampanya menajeri gibi" çalışmakla suçlayan Cruz, Dorsey'e hitaben, "Sana medyanın ne yayınlayıp yayınlayamayacağı veya Amerikan halkının ne duyup neyi duyamayacağı hakkını kim verdi lan?" ifadesini kullandı.

Suçlamaları kabul etmeyen Dorsey ise söz konusu haberin net bir delil içermediği gerekçesiyle platformdan kaldırıldığını ancak daha sonra gelen tepkiler üzerine yayın politikasında değişikliğe giderek, sansürü kaldırdıklarını belirtti.

Demokrat senatörlerin ise ağırlıklı olarak dezenformasyon ve aşırılık yanlısı paylaşımlara odaklandığı oturumda, söz konusu şirketleri bu tarz paylaşımlara karşı mücadelede yeteri kadar hızlı davranmamakla suçladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, Facebook, Twitter, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerden sosyal medya yöneticilerine 'sansür' tepkisi - Son Dakika

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