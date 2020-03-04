ABD'de cumhuriyetçi ve demokrat senatörlerden Trump'a Kaşıkçı mektubu: CIA bildiklerini açıklasın

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kıdemli Cumhuriyetçi ve Demokrat kongre üyeleri Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dair istihbarat örgütü CIA'in elindeki bilgileri kamuoyu ile paylaşması taleplerini bir kez daha ortak mektupla Başkan Donald Trump'a ilettiler.



Wasington Post gazetesinde de zaman zaman yazılar kaleme alan Kaşıkçı'nın Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülmesi emrini Prens Muhammed Bin Salman'ın bizzat verdiğine dair CIA'in elinde somut deliller olduğu öne sürülüyor.