ABD'de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etti - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etti

17.11.2022 04:52
ABD'de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etti

ABD'de 8 Kasım'da yapılan kongre ara seçimlerinde oy sayımları devam ederken, Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisindeki sandalye sayısını 218'e çıkarak çoğunluğu elde etti.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan kongre ara seçimlerinde oy sayımları devam ederken, Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisindeki sandalye sayısını 218'e çıkarak çoğunluğu elde etti.

ABD'de kongre ara seçimleri için oy sayımı, özellikle ABD'nin en kalabalık eyaleti California ve Colorado'da devam ediyor.

Associated Press'e (AP) göre, Cumhuriyetçiler California'da bir bölgede daha kazanarak Temsilciler Meclisindeki sandalye sayısını 218'e çıkardı ve böylece Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etti.

Diğer taraftan Demokratlar ise şu ana kadar 210 sandalye elde etti ancak California ve Colorado'da daha sonuçları kesinleşmemiş 7 bölge bulunuyor.

Bunlardan üçünde Cumhuriyetçiler, dördünde Demokratlar önde yer alıyor.

Temsilciler Meclisinde 218 sandalye elde eden parti çoğunluğu elde etmiş oluyor ve Meclis Başkanlığı dahil tüm komisyon başkanlıklarını alıyor.

Cumhuriyetçilerin zaferini Twitter hesabından duyuran ve Temsilciler Meclisi Başkanı olması beklenen Kevin McCarthy, "Cumhuriyetçiler (Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy) Pelosi'den Temsilciler Meclisini aldı. Amerikan halkı yeni bir yöne gitmek üzere hazır ve Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri bunu yapmak için hazır." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden ise McCarthy'yi tebrik ederek, Cumhuriyetçilerle çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Biden, "Geçen hafta da söylediğim gibi gelecek, siyasi savaşlara esir edilmeyecek kadar değerli. Amerikan halkı onlar için iş yapmamızı istiyor. Onlar için önemli olan konulara odaklanmamızı ve hayatlarını iyileştirmemizi istiyor." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisinde çoğunluk Cumhuriyetçilerde, Senatoda Demokratlarda

Temsilciler Meclisinde çoğunluk Cumhuriyetçilere geçerken, ABD Kongresinin diğer kanadı Senatodaki çoğunluk Demokratlarda kaldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Nevada'da Demokrat Senatör adayı Catherine Cortez Nasto'nun, Cumhuriyetçi rakibi Adam Laxalt'ı mağlup etmesiyle Demokratlar Kongrenin Senato kanadında çoğunluğu garantilemişti.

Cortez Nasto'nun zaferi ile Demokratlar 100 sandalyeli senatonun 50'sini alırken Cumhuriyetçiler ise 49 sandalyede kalmıştı.

Ara seçimlerde şu an senatör adayı belli olmayan tek eyalet, olarak Demokratlardan Raphael Warnock ve Cumhuriyetçilerden Herschel Walker'in yarıştığı Georgia kaldı.

Eyalet yasalarına göre adayların kazanabilmesi için en az yüzde 50 barajını aşması istenen Georgia'da Warnock ve Walker, 6 Aralık'ta yapılacak ikinci turda tekrar kozlarını paylaşacak.

Demokrat Warnock, 8 Kasım ara seçimlerinde eyalet genelindeki oyların yüzde 49,4'ünü, Cumhuriyetçi rakibi ise yüzde 48,5'ini alabildi.

6 Aralık'ta Georgia eyaletinde yapılması planlanan ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun Demokratlar, 100 üyeli Senato'da 50 sandalyeye sahip olduğu için çoğunluğu ellerinde bulunduracak.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitlik bozma oyu sayesinde, Cumhuriyetçiler Georgia'yı ikinci turda kazansa ve koltuk dağılımı 50-50 bile olsa Demokratların Senatoda çoğunluğu sağlaması mümkün olacak.

Yasalara göre ABD Başkan Yardımcısı, Senato Başkanı olarak görev yapıyor ve eşitlik bozma oyu kullanabiliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
İsrail basını: FBI, Ebu Akile cinayetini soruşturma kararını Demokratların baskısı sonucu aldı İsrail basını: FBI, Ebu Akile cinayetini soruşturma kararını Demokratların baskısı sonucu aldı Çin'in Mali Geliri, Yılın İlk 10 Ayında 17,34 Trilyon Yuana Ulaştı Çin'in Mali Geliri, Yılın İlk 10 Ayında 17,34 Trilyon Yuana Ulaştı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:07 Çekimlerine 45 gün ara verilen Arka Sokaklar dizisinin sağlık arasına girdiği duyuruldu
00:47 İYİ Partili başkan yardımcısının Mansur Yavaş'ı ziyareti sonrası sarf ettiği sözler dikkat çekti
00:13 Beklenen oldu! Wanda Nara, Mauro Icardi ile resmen boşandıklarını açıkladı
00:08 "Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?" sorusuna İmamoğlu'ndan dikkat çeken yanıt: Ula size ne?
23:47 Messi ve Di Maria'dan şov! Arjantin, hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gol yağdırdı
23:27 İstanbul Fatih'te bir binanın doğal gaz kutusunda patlama yaşandı: 10 yaralı
22:58 TFF Başkanı Büyükekşi, teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceğiyle ilgili konuştu
22:49 İBB Başkanı İmamoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'in kafa karıştıran paylaşımını canlı yayında yorumladı
22:44 Vedat Milor'dan 6'lı masaya gönderme: Biraz daha kafa yorarlarsa Ekmeleddin Bey'den de az alacak birini bulabilirler
21:34 Gaziantep'te meslekten ihraç edilen polis memuru, eşini sokak ortasında silahla vurarak katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2022 07:43:40. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement