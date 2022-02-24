ABD'de Cumhuriyetçiler Ukrayna krizinden Biden'ı sorumlu tutuyor - Son Dakika
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ABD'de Cumhuriyetçiler Ukrayna krizinden Biden'ı sorumlu tutuyor

24.02.2022 02:05
ABD'de Cumhuriyetçiler Ukrayna krizinden Biden'ı sorumlu tutuyor

ABD'de Cumhuriyetçi siyasetçiler, Ukrayna ve Rusya arasında son dönemde artan gerilimden dolayı Demokrat Başkan Joe Biden'ı sorumlu tutuyor.

ABD'de Cumhuriyetçi siyasetçiler, Ukrayna ve Rusya arasında son dönemde artan gerilimden dolayı Demokrat Başkan Joe Biden'ı sorumlu tutuyor.

ABD'de hem Cumhuriyetçi hem Demokrat siyasetçiler son dönemde attığı adımlardan dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kınama konusunda birleşti.

Öte yandan Cumhuriyetçi isimler, söz konusu krizden dolayı Biden'ın Afganistan'dan çekilme süreci başta olmak üzere dış politikadaki "hezeyanlarını" sorumlu tutmaya başladı.

Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Kentucky'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Afganistan'dan bu kadar kötü bir şekilde çekilmeseydik, Putin Ukrayna sınırına 150 bin asker göndermezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kevin McCarthy, Steve Scalise ve Elise Stefanik'in de aralarında bulunduğu Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri ise yaptıkları ortak açıklamada, "Ne yazık ki Başkan Biden sürekli ödün vermeyi seçti ve Rusya konusundaki söylemlerini eylemleri ile destekleyemedi." diye konuştu.

Cumhuriyetçi Senator Lindsey Graham ise Biden'ın Rusya'ya en sert yanıtı vermesi gerektiğini belirterek, "Cehennemden çıkmışcasına ağır olan yaptırımları istiyorum." dedi.

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Kaynak: AA

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