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ABD'de Cumhuriyetçilerin yüksek oy aldığı ilçelerde Kovid-19'dan ölüm oranları daha fazla - Son Dakika

ABD'de Cumhuriyetçilerin yüksek oy aldığı ilçelerde Kovid-19'dan ölüm oranları daha fazla

08.11.2021 21:56
ABD'de Cumhuriyetçilerin yüksek oy aldığı ilçelerde Kovid-19'dan ölüm oranları daha fazla

NEW ABD'de bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin, genellikle aşı karşıtlarının yoğunlukta olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin, Demokratlardan daha fazla oy aldığı ilçelerde yüksek olduğu ortaya çıktı.

NEW ABD'de bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin, genellikle aşı karşıtlarının yoğunlukta olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin, Demokratlardan daha fazla oy aldığı ilçelerde yüksek olduğu ortaya çıktı.

New York Times tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'ye yüzde 60 ve üzeri oranda oy verilen ilçelerde geçen ay her 100 bin kişide 25 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Demokrat Parti'ye yüzde 60 ve üzeri oy verilen ilçelerde ise 100 bin kişide 7,5 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.

Ölüm oranlarının, seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'ye verilen oy ile doğru orantılı olarak arttığına dikkat çekildi.

Aradaki farkın nedeni olarak, Cumhuriyetçilerde aşı karşıtlığının daha fazla olması gösterildi.

Yapılan bir araştırmaya göre ABD'de Demokratların yüzde 90'ı, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 60'ı Kovid-19 aşısı olmuştu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyetçi Parti, New York, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Cumhuriyetçilerin yüksek oy aldığı ilçelerde Kovid-19'dan ölüm oranları daha fazla - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Cumhuriyetçilerin yüksek oy aldığı ilçelerde Kovid-19'dan ölüm oranları daha fazla - Son Dakika
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