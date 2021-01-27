ABD'de dayanıklı mal siparişleri geçen ay beklentileri karşılayamadı - Son Dakika

ABD'de dayanıklı mal siparişleri geçen ay beklentileri karşılayamadı

27.01.2021 17:33
ABD'de dayanıklı mal siparişleri geçen ay beklentileri karşılayamadı, System.String[]

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 245,3 milyar dolara çıktı ancak beklentileri karşılayamadı.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 245,3 milyar dolara çıktı ancak beklentileri karşılayamadı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2020 dönemine ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 245,3 milyar dolara yükseldi.

8 aydır atış eğilimini koruyan ancak bu dönemde piyasa beklentilerinin altında bir yükseliş gösteren verinin, yüzde 0,9 artması öngörülüyordu.

Siparişlerin geçen yılın son ayındaki yükselişinde, makinelere yönelik talep etkili oldu. Bu dönemde makine siparişleri yüzde 2,4 arttı.

Kasım 2020 dönemine ait dayanıklı mal siparişlerindeki artış yüzde 1,2'ye, siparişlerin toplam tutarı da 244,9 milyar dolara revize edildi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de dayanıklı mal siparişleri geçen ay beklentileri karşılayamadı - Son Dakika Ekonomi


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