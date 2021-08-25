ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda beklenenden az düştü

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, temmuzda aylık yüzde 0,1 azalışla beklenenden az düşüş gösterdi.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, temmuzda aylık yüzde 0,1 azalışla beklenenden az düşüş gösterdi. ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 257,2 milyar dolara geriledi. İki ay art arda kaydettiği yükselişin ardından bu dönemde piyasa beklentilerinin altında azalış gösteren dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,3 azalması öngörülüyordu. Söz konusu veri, haziranda yüzde 0,8 artışla 257,6 milyar dolar olmuştu. Siparişlerin temmuz ayındaki azalışında ulaşım ekipmanlarındaki yüzde 2,2'lik düşüş etkili oldu. Ulaşım hariç siparişler temmuzda yüzde 0,7 artarken, savunma dışı siparişler yüzde 1,2 azaldı. Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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