ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri beklentiyi karşılamadı
2 saat önce
ABD'de dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarak 250,8 milyar dolara çıktı.
ABD
'de dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarak 250,8 milyar dolara çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:28
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