Son Dakika Haberleri: ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri beklentiyi karşılamadı

ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri beklentiyi karşılamadı

2 saat önce

ABD'de dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarak 250,8 milyar dolara çıktı.

ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri beklentiyi karşılamadı, System.String[]
ABD'de dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarak 250,8 milyar dolara çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:28 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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