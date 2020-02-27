ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri ocakta geriledi - Son Dakika
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ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri ocakta geriledi

6 saat önce

ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri, ocakta aylık yüzde 0,2 azalışla 246,2 milyar dolara geriledi.

ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri ocakta geriledi, System.String[]

ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri, ocakta aylık yüzde 0,2 azalışla 246,2 milyar dolara geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dayanıklı tüketim malı sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 246,2 milyar dolara düştü.

Söz konusu veriye yönelik yönelik piyasa beklentisi, dayanıklı tüketim malı siparişlerinin yüzde 1,5 azalması yönündeydi.

Siparişlerin ocak ayında düşüş göstermesinde, otomobil ve parçalarıyla askeri uçaklara yönelik siparişlerin azalması etkili oldu.

Geçen yıl aralık ayına ait dayanıklı tüketim malı siparişlerindeki artış ise yüzde yüzde 2,9'a revize edildi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:52 Kaynak: AA
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