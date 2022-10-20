ABD'de korkunç olay! İnternetten tanıştığı kişiyi eve götürüp pişirdi - Son Dakika
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ABD'de korkunç olay! İnternetten tanıştığı kişiyi eve götürüp pişirdi

20.10.2022 18:41

ABD'de kan donduran bir olay meydana geldi. İnternetten tanıştığı kişiyi evinde alıkoyduktan sonra pişirip yiyen Mark Latunski adlı adam, çıkarıldığı mahkemede ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki Mark Latunski, 'Grindr' adlı bir arkadaşlık uygulamasında tanıştığı 25 yaşındaki Kevin Bacon'u vahşi bir şekilde öldürmekten hapse girdi. Geçtiğimiz ay Latunski, Kevin Bacon ile bir arkadaşlık sitesinde tanıştıktan sonra 2019'da öldürdüğünü itiraf etti. Bununla birlikte olayla ilgili korkunç detaylar da ortaya çıktı.

ABD'de korkunç olay! İnternetten tanıştığı kişiyi eve götürüp pişirdi

Mahkeme belgelerine göre ikili, arkadaşlık uygulamasından tanışmasından sonra Latunski'nin evine geçti. Ardından Latunski, Bacon'a saldırdı ve onu sırtından bıçakladı. Katil, Kevin Bacon'un cesedini evin bodrumuna götürürken bir ip yardımıyla tavana astı. Daha sonra ise testislerini çıkardı ve mutfağa götürerek pişirdi.

CESEDİN ASILI DURMASINA RAĞMEN POLİSLERE İZİN VERDİ

Tüm bunlarla birlikte Latunski'nini cesetten parçalar aldığı ve bunları pişirip yediği de kayıtlarda yer aldı. Bacon'un kayıp olarak bildirilmesinin ardından kolluk kuvvetleri Latunski'nin evine gitti. Cesedin bodrumda asılı bir şekilde durmasına rağmen katil, memurların eve girmesine izin verdi.

ABD'de korkunç olay! İnternetten tanıştığı kişiyi eve götürüp pişirdi

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Yargıç Matthew Stewart kararı vahşi cinayetle ilgili kararı açıkladı. Açıklarken de şu cümleleri kurdu. "Mahkeme bunun hesaplanarak işlenmiş bir suç olduğunu tespit etti. Kevin Bacon'un ölümü Mark Latunski'nin tasarımıydı." Sonucunda ise Latunski, müebbet hapis cezasını onayladı.

Kaynak: Shiftdelete
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