ABD'de de Halkbank'ın temyiz başvurusu kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de de Halkbank'ın temyiz başvurusu kabul edildi - Son Dakika Ekonomi

ABD'de de Halkbank'ın temyiz başvurusu kabul edildi

24 dakika önce

Halkbank'ın ABD'de temyiz mahkemesine başvurusuna olumlu yanıt geldi.

ABD'de de Halkbank'ın temyiz başvurusu kabul edildi, System.String[]

Halkbank'ın ABD'de temyiz mahkemesine başvurusuna olumlu yanıt geldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:07 
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