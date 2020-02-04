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ABD'de de Halkbank'ın temyiz başvurusu kabul edildi
24 dakika önce
Halkbank'ın ABD'de temyiz mahkemesine başvurusuna olumlu yanıt geldi.
Halkbank'ın ABD'de temyiz mahkemesine başvurusuna olumlu yanıt geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:07
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