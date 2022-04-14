ABD'de DEAŞ'ın "The Beatles" adlı grubunun bir üyesi daha suçlu bulundu - Son Dakika
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ABD'de DEAŞ'ın "The Beatles" adlı grubunun bir üyesi daha suçlu bulundu

14.04.2022 21:21
ABD'de DEAŞ'ın "The Beatles" adlı grubunun bir üyesi daha suçlu bulundu

ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada, terör örgütü DEAŞ'ın İngiliz aksanları nedeniyle "The Beatles" lakaplı grubunun üyesi El Shafee Elsheikh'da hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulundu.

ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada, terör örgütü DEAŞ'ın İngiliz aksanları nedeniyle "The Beatles" lakaplı grubunun üyesi El Shafee Elsheikh'da hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'ın İngiliz aksanları nedeniyle "The Beatles" lakaplı grubunun bir üyesi daha suçlu bulundu. ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan Alexandria kentinde görülen davada, Irak ve Suriye'de gazeteciler ve yardım görevlileri de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin kaçırılması, işkence edilmesi ve kafasının kesilerek infaz edilmesiyle bağlantılı olduğu bilinen Cihadi George lakaplı 33 yaşındaki El Shafee Elsheikh, üç haftalık duruşmanın ardından hakkındaki ölümcül rehin alma, cinayet ve komplo kurmakta dahil tüm suçlamalardan suçlu bulundu. Elsheikh, ABD'de yargılanan en yüksek profilli DEAŞ mensubu olarak biliniyor. Rehineler, İngiliz aksanları nedeniyle söz konusu 4 DEAŞ mensubuna "Beatles" lakabını takmıştı.

Teröristler, ABD'li gazeteciler James Foley, Steven Sotloff, ABD'li yardım görevlileri Kayla Mueller ve Peter Kassig, İngiliz yardım görevlileri David Haines ve Alan Henning ile Japon gazeteciler Haruna Yukawa ve Kenji Goto'nun ölümlerinden sorumlu tutuluyor.

Grubun bir üyesi Türkiye'de hapis yatıyor

Grubun dört üyesinden ikisi, Elsheikh ve Alexanda Kotey, yargılanmak üzere ABD'ye gönderilmeden önce ABD ordusu tarafından Irak'ta tutulmuş, Kotey geçtiğimiz eylül ayında Foley, Sotloff, Mueller ve Kassig cinayetlerini kabul etmişti.

İnfazları denetleyen İngiliz vatandaşı Mohammed Emwazi, 2015 yılında drone saldırısında öldürülmüş, grubun dördüncü üyesi Aine Lesley Davis ise, Türkiye'de terör suçlamasıyla hüküm giyerek hapse atılmıştı. - VIRGINIA

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Beatles, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de DEAŞ'ın 'The Beatles' adlı grubunun bir üyesi daha suçlu bulundu - Son Dakika


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