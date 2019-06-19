Son Dakika Haberleri: ABD'de değeri 1 milyar doları bulan 16,5 ton kokain ele geçirildi
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ABD'de değeri 1 milyar doları bulan 16,5 ton kokain ele geçirildi

1 saat önce

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde limana yanaşan bir kargo gemisinde piyasa değeri 1 milyar doları bulan 16,5 ton kokain ele geçirildi.

ABD'de değeri 1 milyar doları bulan 16,5 ton kokain ele geçirildi, System.String[]
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde limana yanaşan bir kargo gemisinde piyasa değeri 1 milyar doları bulan 16,5 ton kokain ele geçirildi.

Pennsylvania Eyaleti Doğu Bölge Mahkemesi Başsavcılığından yapılan açıklamada federal polisin Philadelphia'daki Packer Marine Terminal Limanı'na yanaşan bir kargo gemisindeki 7 konteynırda toplam 16,5 ton kokain ele geçirildiği bildirildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:53 
Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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