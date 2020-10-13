ABD'de Demokrat başkan adayı Biden'ın "Senato için yarışıyorum" açıklaması gündem oldu - Son Dakika

ABD'de Demokrat başkan adayı Biden'ın "Senato için yarışıyorum" açıklaması gündem oldu

13.10.2020 01:35
ABD'de Demokrat başkan adayı Biden'ın

ABD'de Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığını söylemesi ülkede gündem oldu.

ABD'de Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığını söylemesi ülkede gündem oldu.

Biden, Ohio'da yaptığı seçim etkinliğinde seçilmesi durumunda ABD'nin krizlerden daha kolay çıkabileceğini belirterek, "Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Biden'ın Ohio'ya gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada da bir dönem Massachusetts Valisi olan Mitt Romney'in adını hatırlayamaması da aynı gün içinde eleştirildiği ikinci konu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ise rakibine Twitter üzerinden yüklenerek, "Uykucu Joe bugün çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'in adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu. Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım." eleştirisinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Senato, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Demokrat başkan adayı Biden'ın 'Senato için yarışıyorum' açıklaması gündem oldu - Son Dakika

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