Son Dakika Haberleri: ABD'de Demokrat başkan adayı O'Rourke yarıştan çekildi
Son Dakika Politika ABD'de Demokrat başkan adayı O'Rourke yarıştan çekildi

ABD'de Demokrat başkan adayı O'Rourke yarıştan çekildi

6 saat önce

ABD'de Demokrat parti başkan aday adayı Beto O'Rourke, başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı.

ABD'de Demokrat başkan adayı O'Rourke yarıştan çekildi, System.String[]

ABD'de Demokrat parti başkan aday adayı Beto O'Rourke, başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı.


ABD'nin Teksas eyaleti eski Kongre üyesi olan Demokrat başkan aday adaylarından Beto O'Rourke, 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yarışından çekildiğini açıkladı. Beto O'Rourke, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Demokrat Parti'nin başkan aday adaylığından çekildiğini duyurdu.


O'Rourke, "Bizim kampanyamız her zaman net bir şekilde görmek, dürüst konuşmak ve kararlı davranmak oldu ve bu yüzden ülkeye hizmetime aday olarak devam etmeyeceğim" açıkladı.


Kendisine ve kampanyasına destek verenlere teşekkür eden O'Rourke, "Bundan sonra silahlanma ile mücadele, ABD'deki silahlı saldırılar konusundaki silah yasası ve ırkçılık ile iklim değişikliği gibi alanlarda mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.


Demokrat parti başkan adayı Beto O'Rourke, yarıştan çekildiğini açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eyvah! Beto yarıştan çekildi oysaki başkan olmak için doğduğunu söylemişti. Hiç öyle olduğunu zannetmiyorum" şeklinde açıklamada bulundu. - TEKSAS

Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:13 Kaynak: İHA
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