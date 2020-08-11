ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak... - Son Dakika

ABD'de Demokrat Parti 'nin başkan adayı Joe Biden , Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçtiğini duyurdu. - WASHINGTON

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 23:31

Kaynak: İHA

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