ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak... - Son Dakika

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak...
ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçtiğini duyurdu.
ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçtiğini duyurdu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 23:47
Kaynak: İHA
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