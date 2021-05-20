ABD'de Demokrat Senatör Sanders Senato'ya "227 Filistinlinin hayatını kaybetmesi trajedi değil mi?" diye sordu - Son Dakika

ABD'de Demokrat Senatör Sanders Senato'ya "227 Filistinlinin hayatını kaybetmesi trajedi değil mi?" diye sordu

20.05.2021 02:30
ABD'de Demokrat Senatör Sanders Senato'ya

İsrail ile Filistin'e acil ateşkes çağrısı yapan tasarıyı ABD Senatosuna sunan Demokrat Senatör Bernie Sanders, sunuş konuşmasında Senato'ya, "12 masum İsraillinin hayatını kaybetmesi gerçekten bir trajedidir.

İsrail ile Filistin'e acil ateşkes çağrısı yapan tasarıyı ABD Senatosuna sunan Demokrat Senatör Bernie Sanders, sunuş konuşmasında Senato'ya, "12 masum İsraillinin hayatını kaybetmesi gerçekten bir trajedidir. Peki ya 64'ü çocuk, 38'i kadın 227 Filistinlinin hayatını kaybetmesi trajedi değil mi?" sorusunu sordu.

Senato'daki Demokratların önemli isimlerinden Sanders, İsrail ile Filistin'e Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarısını Senato Genel Kurulu'na sunarken Joe Biden yönetimine ve Cumhuriyetçilere seslendi.

Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına dikkati çeken Sanders, hem Hamas'ın hem de İsrail ordusunun sivillerin hayatını tehlikeye attığını düşündüğünü ifade etti.

Cumhuriyetçi bazı senatörlerin "İsrail'e tam destek çağrısı" yapan tasarısına şiddetle karşı çıkan Sanders, "Tasarının 2. sayfasında bir cümle dikkatimi çekti. Senato, Hamas'ın roketleri dolayısıyla hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor diyor. Kesinlikle katılıyorum. 12 masum İsraillinin hayatını kaybetmesi gerçekten bir trajedidir. Peki ya 64'ü çocuk, 38'i kadın 227 Filistinlinin hayatını kaybetmesi trajedi değil mi?" diye konuştu.

Sanders, Cumhuriyetçilerin tasarısını hazırlayan Senatör Rick Scott'a ve Senato'ya hitaben, "Senatör Scott 64'ü çocuk, 38'i kadın 227 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin bir trajedi olduğuna inanmıyor. Ben ise hem İsraillilerin hayatlarını kaybetmesine hem de Filistinlilerin yaşamlarını yitirmesine yas tutmamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırıları Gazze'deki durumu daha da kötüleştiriyor

Gazze'deki durumun son saldırılardan önce de kötü olduğunu anlatan Sanders, İsrail'in saldırılarıyla durumun daha da kötüleştiğini ve acil ateşkesin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarında Gazze'deki en az 17 hastane veya kliniğin zarar gördüğünü ve kentte Kovid-19 testlerinin yapıldığı tek kliniğin de vurulduğunu belirten Sanders, bunların birer trajedi olduğunu ve sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Sanders, "ABD derhal ateşkes çağrısında bulunmalıdır; dünyanın daha barışçıl ve müreffeh bir gelecek inşa etmesinde ABD'nin asli bir rolü olduğuna inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Netanyahu'ya yüklendi

Konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da yüklenen Sanders, "Kongre şunu anlamalı ki 10 yıldan uzun süredir Binyamin Netanyahu'nun sağcı yönetimi, iktidarda kalmak ve yolsuzluktan yargılanmaktan kaçınabilmek için gösterdiği çabada giderek artan şekilde hoşgörüsüz ve otoriter bir tür ırkçı milliyetçiliği büyüttü." dedi.

Netanyahu'nun İsrail'deki aşırılıkçıları da meşrulaştırdığını savunan Sanders, ABD'nin İsrail siyasetinde olan biteni anlaması gerektiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda Sanders, acil ateşkes çağrısı yapan tasarısına tüm senatörlerden destek beklediğini söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Demokrat Senatör Sanders Senato'ya '227 Filistinlinin hayatını kaybetmesi trajedi değil mi?' diye sordu - Son Dakika


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