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ABD'de Demokrat Senatörlerden "teşvik paketine" engel
6 saat önce
Senato'da en az 60 senatörün desteğini alması gereken tasarı, 49 evet oyu alabildi
ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi ikinci kez engellendi.
Günlerdir Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında müzakere edilen ve genel kurulda oylamaya sunulabilmesi için en az 60 senatörün desteğini alması gereken tasarı, 49 evet oyu alabildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:16
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