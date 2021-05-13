ABD'de demokrat vekil Ocasio-Cortez'den Biden'a "işgalin tarafını tutma" eleştirisi - Son Dakika

ABD'de demokrat vekil Ocasio-Cortez'den Biden'a "işgalin tarafını tutma" eleştirisi

13.05.2021 21:45
ABD'de demokrat vekil Ocasio-Cortez'den Biden'a

ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Başkan Joe Biden'ın "İsrail'in kendini savunma hakkı var" sözlerine, "Bu tarafsız bir dil değil, taraf tutan, işgalin tarafını tutan bir dil." sözleriyle tepki gösterdi.

ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Başkan Joe Biden'ın " İsrail'in kendini savunma hakkı var" sözlerine, "Bu tarafsız bir dil değil, taraf tutan, işgalin tarafını tutan bir dil." sözleriyle tepki gösterdi.

Temsilciler Meclisi New York Vekili Ocasio-Cortez, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in saldırılarıyla ilgili açıklamasını eleştirdi.

Ocasio-Cortez, Biden'ın "İsrail'in kendini savunma hakkı var" sözlerine tepki göstererek, "Bağlamı zayıf ya da Filistinlilerin evlerinden çıkarılması veya Mescid-i Aksa'daki saldırılar gibi bu şiddet sarmalını hızlandıran şeylerin kabul edildiği, bunun gibi boş açıklamalar sadece Filistinlileri insanlıktan çıkarmaktadır. Bu yanlıştır." değerlendirmesini yaptı.

Demokrat vekil, İsrail'in saldırılarını görmezden gelip sadece Hamas'a yüklenen Biden yönetiminin sanki şiddetin kaynağı Filistinlilermiş gibi davrandığını belirterek, "Bu tarafsız bir dil değil, taraf tutan, işgalin tarafını tutan bir dil." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Biden, dün konuyla ilgili açıklamasında İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirtmiş, ancak 80'den fazla Filistinlinin hayatına mal olan İsrail saldırılarını kınamaktan kaçınmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Temsilciler Meclisi, Joe Biden, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de demokrat vekil Ocasio-Cortez'den Biden'a 'işgalin tarafını tutma' eleştirisi - Son Dakika


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