ABD'de Demokratlar'dan Trump'a 'azil' girişimi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi , Başkan Donald Trump 'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıkladı.

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Kalın, Jeffrey ile İdlib'i görüştü

Azledilmesi için harekete geçilen Trump'tan ilk açıklama: Ülkemiz için ne kötü