ABD'de Demokratlar'dan Trump'a 'azil' girişimi
1 saat önce
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıkladı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:15
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