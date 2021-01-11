ABD'de Demokratlar Trump'ın azil süreci için harekete geçti

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde tutan Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın azil sürecinin başlatılması için harekete geçti.

Demokratlar, Trump hakkında "ağır ve vahim suç işlediği" ve "kötü davranışta bulunduğu" gerekçesiyle azil sürecinin başlatılmasını öngören tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne sundu.

Tasarıda, Trump, "isyan başlatmakla" ve Kongre binasına yönelik şiddet eylemlerini aktif bir şekilde cesaretlendirmekle suçlanıyor.

Tasarıda ayrıca, Trump'ın kanıtsız ve asılsız bir şekilde 2020 başkanlık seçimlerinin kendisinden "çalındığı" yönündeki iddiaları defalarca dile getirdiğine dikkat çekiliyor.

Temsilciler Meclisi'nin bugün daha erken saatlerde yapılan oturumunda, Demokratlar, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e ABD Anayasası'nın 25'inci maddesini işletmesi için resmi çağrı yapılmasını öngören bir karar tasarısı geçirmeye çalıştı.

Ancak Cumhuriyetçilerin bu karar tasarısını engellemesinin ardından azil süreci için düğmeye basıldı.

ABD Anayasası'nın 25'inci maddesi, Başkan Yardımcısı'nın çağrısı üzerine kabinenin çoğunluğunun kararıyla başkanın görev ve yetkilerinin geçici olarak yardımcısına devredilmesini öngörülüyor.

Mutlak çoğunluk gerekiyor

Temsilciler Meclisi'nin azil sürecini başlatan kararının kabulü için mutlak çoğunluk gerekiyor.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden bu kararın geçmesi bekleniyor.

Oylamanın Çarşamba günü yapılabileceği belirtiliyor.

Bu aşamadan sonra süreç Senato'da devam edecek. Başkan'ın görevden alınması için Senato'da üçte iki çoğunluk gerekiyor.

Gerek Trump'ın görev süresinin sona ermesine dokuz gün kalması gerekse de Senato'da gerekli çoğunluğa ulaşılmasının güç olmasından dolayı azil sürecinin başarıyla tamamlanma olasılığı düşük görülüyor.

Trump hakkında başlatılan ilk azil süreci, Senato'da yeterli çoğunluğa ulaşılamamasından dolayı başarısız olmuştu.